Problema de saúde pública no país, hepatite é tema de semana especial em Campos

Campos - Durante a pandemia, é natural que todas as preocupações estejam centradas no coronavírus, mas é importante não descuidar de outras doenças graves. E muitas delas são problemas de saúde pública há anos no Brasil, como as hepatites virais. Por ocasião do dia mundial de combate a esse mal, celebrado nesta terça, o Programa Saúde na Escola (PSE) de Campos promove a Semana de Luta contra as Hepatites Virais.

"As hepatites são evitáveis, tratáveis e algumas são até curáveis. No entanto, mais de 80% das pessoas que vivem com hepatite carecem de serviços de prevenção, testagem e tratamento", comenta Valquíria Carvalho, enfermeira do PSE.

Ao longo da semana, o Programa Saúde na Escola de Campos vai debater os vários tipos de hepatites virais - Divulgação prefeitura de Campos

As ações da semana de conscientização vão se dar pelas redes sociais do PSE, que tem utilizado muito os canais virtuais para manter o vínculo com a comunidade campista apesar do fechamento das escolas. O Instagram do programa é o @psecamposrj; e grupos de whatsapp serão utilizados para trabalhos específicos com os gestores escolares.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as infecções provocadas pelas hepatites são responsáveis por 1,4 milhão de mortes anualmente em todo o mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose. A taxa de mortalidade da hepatite C, por exemplo, pode ser comparada à do HIV e da tuberculose.

“Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves", explica Valquíria.

Para a coordenadora do PSE Campos, Catia Mello, o objetivo da programação especial é "atrair atenção para o tema e permitir a criação de novas políticas públicas que possam assegurar o acesso universal ao tratamento e prevenção das doenças".