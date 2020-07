Rafael Diniz visita fase final das obras do Palácio da Cultura, fechado há seis anos

Campos - O prefeito Rafael Diniz visitou nesta sexta as obras do Palácio da Cultura, que deve voltar a fazer parte da rotina dos campistas em breve, depois de seis anos fechado para uma obra que nunca terminou. Em abril do ano passado, depois de transformar uma multa em financimento para conclusão da reforma, a prefeitura retomou os trabalhos.

O prefeito Rafael Diniz (de amarelo) visita a parte interna do Palácio da Cultura, em Campos - Divulgação prefeitura de Campos

"Depois de muitos anos fechado, o Palácio da Cultura estará de novamente de portas abertas para o povo de Campos, em especial para o setor cultural da nossa cidade", discursou o prefeito Rafael Diniz, acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cledson Bitencourt; o procurador-geral do Município, José Paes Neto; e o superintendente de Comunicação, Thiago Bellotti.

O Palácio da Cultura, prédio histórico de Campos, em fase final de obras - Divulgação prefeitura de Campos

"Estamos acompanhando os últimos detalhes da obra de revitalização desse importante espaço da nossa cidade. Encontramos o Palácio da Cultura, no início do nosso governo, completamente abandonado e hoje estamos aqui, com muito trabalho, determinação, terminando os últimos detalhes para entregarmos um novo Palácio da Cultura", disse Diniz.

O local, que fica na área mais nobre da cidade e estava cercado por tapumes de metal ao longo de todos esses anos, ganhou novo piso, novas instalações elétrica e hidráulica, salas revitalizadas e espaço mais moderno onde vai voltar a funcionar a Biblioteca Nilo Peçanha, com um acervo de 30 mil livros. O prédio foi pintado, o telhado impermeabilizado, recolocados os vidros e recuperadas as calhas.

"A Cultura vai manter todos os seus espaços. O novo Centro Municipal de Inovação vai incentivar o empreendedorismo e a indústria criativa, movimentando a economia e gerando emprego e renda", argumentou Diniz.

O prédio histórico foi projetado pelo engenheiro Francisco Leal e inaugurado em 1973, e tem uma área total de 3650 m2.

"A maioria dos campistas tem boas lembranças do Palácio da Cultura. Eu mesmo, quando aluno, fiz várias pesquisas na Biblioteca Nilo Peçanha e poder devolver este importante espaço cultural para nossa cidade é mostrar o respeito da nossa gestão com a cultura de Campos", lembrou Diniz.