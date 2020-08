Campos vai ter equipe na Superliga C, divisão de acesso do vôlei nacional

Campos — A Superliga C, competição de acesso do vôlei brasileiro, vai ter um representante de Campos. A equipe Fera, comandada pelo diretor Marcelo Rocha, viabilizada com patrocínios de empresas privadas e com apoio da Fundação Municipal de Esportes (FME), será um dos time do estado do Rio a participar da disputa, que vai reunir 20 times, a parti de 1º de outubro. Além de Campos, estarão representadas também Niterói e Maricá.

“Estamos trabalhando há anos com o vôlei campista, que tem um celeiro de atletas. No ano passado, a equipe Fera conquistou, invicto, o título na Liga Estadual de Vôlei”, destacou Rocha. “É um trabalho de formação de base de anos, por meio de escolinhas nos bairros”.

A Fera terá dois reforços expressivos para o desafio de galgar os patamares do vôlei de alto rendimento nacional. Ex-jogador da seleção brasileira, Rodrigo Nascimento, o Rivaldo, de 39 anos, chega a Campos ao lado do jovem capixaba Rogério Luiz.

O time treina há três semanas, cumprindo os protocolos determinados pelas autoridades de saúde pública para a prevenção da covid-19. Os treinos acontecem diariamente das 8h às 11h, reunindo em quadra apenas 4 quatro atletas por vez.

“No ano passado a equipe Campos Vôlei conquistou o vice-campeonato estadual. Apesar das dificuldades que o município está enfrentando com a falta de recursos e a pandemia da Covid-19, não poderíamos deixar de apoiar esse projeto”, disse Fábio Coboski, presidente da FME.

“Nosso objetivo é colocar o vôlei campista no cenário nacional da modalidade”, reforçou Rocha.