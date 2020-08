Com frente fria, ciclone extratropical chega a Campos com ventos de até 70km por hora

Campos — Um ciclone extratropical, surgido da instabilidade provocada pela frente fria que atravessa a região sudeste, chegou a Campos com ventos de até 70km/h. O fenômeno deve provocar transtornos na cidade até esta quarta. No início desta tarde, rajadas de vento derrubaram algumas árvores, uma delas no Jardim São Benedito, atrapalhando o trânsito no entorno do parque. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil informa que o ciclone terá seu ápice na madrugada de quarta, mas deve perder força ao longo do dia. No litoral da região, o mar deve ficar agitado, com possibilidade de ressaca.

Em razão da ventania, a equipe de Arborização do município monitora pontos críticos. No caso de queda de árvores, é possível acionar o serviço pelo telefone (22) 98168-9588.

A Defesa Civil atende pelos números 199 e (22) 98175-2512.