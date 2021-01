Medidas foram divulgadas durante coletiva de imprensa e começam a valer a partir desta terça (18). Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

CAMPOS- O município de Campos voltou para a fase laranja do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Socais. A medida foi anunciada na manhã desta segunda-feira (18), durante coletiva de imprensa e passa a valer a partir desta terça-feira (19).



Entre os locais que serão fechados por uma semana estão: bares, restaurantes e lanchonetes, (apenas atendimento delivery está autorizado), academias, (inclusive de condomínios), estádios, igrejas, shoppings e festas. O uso de equipamentos em praças públicas também está proibido.



Segundo o Subsecretário de Atenção Básica, Vigilância Sanitária e Promoção em Saúde de Campos, Charbell Kury, o município está próximo de um colapso na Saúde e o objetivo é que o contágio seja reduzido.

“Precisamos de um tempo até que a gente possa abrir os leitos, melhorar a testagem e atendimento e consolidar a vacinação. Isso é irreversível. Estamos próximos do colapso, mas graças ao prefeito e vice-prefeito, conseguimos mais leitos. A única solução que temos para Campos neste momento é fazer uma restrição maior”, explicou.



O vice-prefeito, Frederico Rangel, também participou da coletiva. “Nosso município está em uma situação crítica e, por isso, precisamos tomar medidas mais restritivas. Tivemos um aumento considerável da ocupação das enfermarias da Covid no início do ano e na semana passada quase chegamos no limite total de ocupação de nossas UTIs”, destacou.

Ainda segundo Frederico, o prefeito Wladimir Garotinho está em reunião nesta segunda com o governador do Rio, Cláudio Castro, para tentar agilizar as entregas das vacinas contra o coronavírus ao município de Campos o mais rápido possível. A cidade registra 600 mortes por Covid-19 e além de 16.444 casos confirmados desde o início da pandemia.