Cidade se mantém na faixa amarela com 21.616 casos confirmados e 793 mortes pela doença. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/03/2021 13:21



CAMPOS - A prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, emitiu um alerta, neste sábado (6), sobre um novo surto da Covid-19. Em nota oficial, o município afirmou que diante do cenário que vem se apresentando em todo o país, com novos casos e óbitos pelo coronavírus, o governo está em alerta com novo surto da doença e orienta a população para que mantenha todas as medidas de prevenção, para evitar o contágio. O município afirmou vem monitorando a situação no país e orienta a população a se prevenir porque o momento é muito preocupante. “Com o número de casos e óbitos crescendo em todo o país, alguns estados estão decretando lockdown total”, disse a nota.



Atualmente, em mais de 17 estados do país e o distrito Federal, os leitos ocupados de UTI já superam 80% e 100%. Em alguns locais, já há casos de pessoas morrendo à espera de um leito. O colapso da saúde ocorre porque muitas pessoas não estão respeitando as medidas sanitárias, ou seja, estão em aglomerações, falta de distanciamento e não estão usando máscaras faciais, além de não respeitar as medidas sanitárias.

A prefeitura salientou que é preciso que a população se conscientize e mantenha os cuidados para evitar que as pessoas sofram com falta de leitos de UTI. “Só assim será possível reduzir o contágio, já que o país conta com novas cepas circulantes, com capacidade de infecção maior do que as que passaram. O colapso da saúde ocorre quando o número de casos cresce muito, como já está acontecendo com estes estados onde a situação é mais crítica. O município de Campos está vigilante pela necessidade que o momento exige”, afirmou o documento.



Ainda de acordo com o município, a participação da população é fundamental, por isso, a orientação da Prefeitura de Campos é que todos respeitem as medidas de distanciamento, mantenham o uso de máscaras e o álcool em gel para higienizar as mãos. Além da vacinação, que ainda é muito restrita, estas são as únicas formas de prevenção, as únicas armas nesta guerra para evitar o colapso no sistema de saúde com as consequências terríveis do alto índice de mortes.

Números da Covid-19 em Campos



O município de Campos divulgou neste sábado (6) mais 30 novos casos confirmados da Covid-19 e nenhum registro de mortes. Desde o início da pandemia o município registrou 21.616 casos confirmados de Covid-19 e 19.744 recuperados. O município está na Fase Amarela, ou seja, nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais. A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde é que a população deve seguir as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, manter os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%.



Boletim Coronavírus – 06/03/2021

Confirmados: 21.616

Recuperados: 19.744

Óbitos confirmados: 763

Síndrome Gripal (SG): 58.525

Número de internações com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 2.916

Censo de acompanhamento diário de leitos:

Ocupação UTI: 40,17%

Ocupação Clínica Médica: 42,96%

Não há até o momento pacientes na fila de espera por leitos de UTI Covid

Total de vacinados até esta sexta-feira (05): 19.749