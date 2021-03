Fernanda Mambreu, de 24 anos, morreu nesta segunda-feira (8) vítima da Covid-19 em Campos. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/03/2021 21:40



CAMPOS - Foi sepultada, na tarde desta segunda-feira (8), a estudante de Direito, Fernanda Mambreu, no Cemitério Campo da Paz, em Campos dos Goytacazes. A jovem de 24 anos foi diagnosticada com Covid-19, e estava internada, desde o dia 28 de fevereiro, na UTI do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, que funciona na Beneficência Portuguesa. Apenas pessoas próximas puderam participar da cerimônia de despedida, por exigências de medidas protocolares de segurança para minimizar as chances de infecção.



De acordo com informações de pessoas próximas da estudante universitária, Fernanda Mambreu se encontrava internada há mais de uma semana. Ela sofria de alguns problemas respiratórios que foram agravados por causa da Covid-19. Fernanda se formaria em julho deste ano. Nos últimos dias, familiares e amigos de Fernanda chegaram a pedir orações pela vida da jovem nas redes sociais.



"Muitos jovens estão brincando achando que só porque são novos não vão pegar Covid-19. Tá aí mais uma vítima dessa doença maldita era uma menina tão cheia de vida, bonita e estudiosa, mas infelizmente a perdemos para esse vírus! Vá em paz Fernanda Mambreu!", escreveu um amigo nas redes sociais. Desde o início da pandemia até hoje (8), quando foi divulgado o último boletim epidemiológico municipal, Campos registrou 21.643 casos confirmados de Covid-19, com 764 mortes causadas pela doença.