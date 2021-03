A criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarus. Foto: Divulgação.

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, usou as redes sociais para dizer que uma criança de dois anos e oito meses morreu com os mesmos sintomas da Covid-19. Segundo o chefe do executivo, a criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarus, e a família está sendo monitorada. Wladimir, contudo, não passou mais detalhes sobre a morte da criança.



Na mesma postagem, o prefeito alerta que Campos se tornou, pela primeira vez nesta pandemia, insuficiente para atender a demanda. Segundo ele, os 120 leitos existentes nas redes pública e privada estão ocupados. Nas últimas horas, 15 leitos foram ocupados por pacientes em estado grave.

Nesta sexta-feira (19) pela manhã houve uma reunião do gabinete de crise para adotar novas restrições de circulação na cidade.