Os manifestantes se posicionam contra o decreto do prefeito Wladimir Garotinho, que determinou o fechamento do comércio. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 12:37



CAMPOS - Cerca de 100 pessoas, entre comerciantes, ambulantes e populares, realizaram um protesto contra o lockdown, na frente da prefeitura de Campos dos Goytacazes, desde o fim da manhã segunda-feira (22). Os manifestantes se posicionam contra o decreto do prefeito Wladimir Garotinho, que determinou o fechamento do comércio após uma a reunião do Gabinete de Crise, realizada na última sexta-feira (19).



Eles afirmam que muitos já estão desempregados e passam por grandes dificuldades. Além do comércio, restaurantes, bares e academias também não estão autorizados a funcionar. O decreto vale até o dia 28 de março, aniversário da cidade, podendo ser prorrogado por mais tempo. A decisão do lockdown ocorreu após a saúde do município colapsar, com 100% de ocupação dos leitos de UTI nas redes pública e privada, sendo que a fila de espera por uma vaga de UTI tem 10 pessoas; são seis para UTI-Covid e quatro para leitos da Clínica Médica. A Polícia Militar informou que está acompanhando o protesto.