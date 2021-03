Isabela Manhães tinha 35 anos e foi internada no Dia Internacional da Mulher com sintomas da doença. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/03/2021 12:29

CAMPOS - Mais uma jovem morreu, vítima de Covid-19, em Campos dos Goytacazes. Isabela Manhães tinha 35 anos, era diabética e estava internada no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCCC), que funciona no Hospital Beneficência Portuguesa. Isabela foi internada no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com sintomas da doença. Ela não resistiu e morreu nesta quarta-feira (24).