Por Bertha Muniz

Publicado 17/05/2021 15:45 | Atualizado 17/05/2021 15:45

CAMPOS - Um homem armado invadiu um prédio anexo ao Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no início da noite do último domingo (17) e causou pânico entre funcionários. Segundo relato de uma pessoa que não quis se identificar, o homem caminhava tranquilamente com uma arma na mão pelo local. Um grupo de funcionárias chegou a se trancar em uma sala com medo de que o suspeito fizesse reféns.



“Quando ele foi visto, estava perto do ambulatório. Foi um desespero. Neste prédio, é comum ter assaltos, pessoas invadem este espaço porque não tem segurança nenhuma. Não tem como coibir. Constantemente a gente acha alguém em atitude suspeita rondando lá, gente armada… Não é a primeira vez que acontece isso”, relatou uma funcionária que não quis se identificar por medo de represálias.

Ainda segundo pessoas que trabalham no HGG, o grupo conseguiu ligar para a polícia enquanto ainda estava trancado na sala. Outros funcionários também foram alertados sobre a presença do suspeito.

No entanto, quando a Polícia Militar chegou ao local, ele conseguiu fugir a pé por uma mata que fica atrás do hospital.



Funcionários do HGG reclamaram da falta de segurança. “Aqui só temos seis seguranças para um hospital enorme. Além destas situações, também temos casos frequentes de furtos de pertences de funcionários aqui dentro”. A Prefeitura de Campos ainda não se pronunciou sobre o caso.