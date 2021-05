Novo carregamento com 12.120 doses chegou a Campos na manhã desta quarta-feira (19). Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 11:59 | Atualizado 19/05/2021 12:01

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes recebeu, na manhã desta quarta-feira (19), 12.120 novas doses de vacinas contra a Covid-19. São 7.680 de Coronavac e 4.440 de Oxford/AstraZeneca. As doses de Oxford/AstraZeneca serão destinadas à aplicação de primeiras doses e possibilitarão que o Município dê sequência ao calendário de vacinação.

As novas doses de Coronavac permitirão zerar a fila de espera daqueles que precisam tomar a segunda dose desta vacina, segundo o Secretário de Saúde de Campos, Adelsir Barreto. “Pela quantidade que chegou, a gente acredita que vai zerar a fila pela segunda dose da Coronavac e ainda vamos ter um saldo de cerca de duas mil vacinas. Com isso, vamos vacinar gestantes, pessoas com comorbidades de 50 anos para cima e pessoas com 56 anos, que é faixa etária que começamos a partir de hoje”, garantiu.

Publicidade



Ao receber os imunizantes, que foram entregues pelo superintendente de Operações Aéreas do Rio, Carlos Alberto Chaves, o secretário de saúde destacou a importância da regularidade na distribuição das vacinas por parte do Ministério da Saúde. Disse, ainda, que a inicialização da aplicação de 1ª dose será consignada com a 2ª dose. “Está começando a ficar mais regular, especialmente a CoronaVac, mas nós não vamos aplicar a 1ª dose da CoronaVac sem garantir a guarda da 2ª dose para não termos a angustia que passamos”, disse Adelsir Barreto acrescentando:



“Eu faço questão de vir aqui todas as vezes, porque esse é um momento de muita relevância, considerando o que estamos passando. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para todos nós. É a garantia que a gente vai debelar essa doença que está nos assolando e trazendo angústias para nós. Essa tarefa de secretário é um sacerdócio e é muito gratificante para mim”, completou Barreto. Campos já aplicou até esta terça-feira (18) 157.194, sendo 110.751 de primeira dose e 46.443 de segunda dose.



Primeira dose da Coronavac em gestantes – Ainda segundo o secretário, a Secretaria de Saúde vai reservar a segunda dose da Coronavac para as gestantes para evitar o atraso no calendário, como aconteceu recentemente com os idosos e profissionais da saúde. “Nós vamos aplicar a 1ª dose nas gestantes e vamos garantir a guarda da 2ª dose para a gente não ter a angústia que passamos”, explicou.

Com a chegada de novas doses, a Prefeitura de Campos deve divulgar em breve o calendário atualizado de vacinação.