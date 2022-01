A aplicação do imunizante tem início às 9h e permanece enquanto houver estoque - Letycia Rocha - Arquivo/Pefeitura

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A secretaria municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, retoma, nesta segunda-feira (3), a vacinação contra a gripe. Moradores a partir e 6 meses, que ainda não receberam a dose do imunizante contra o vírus Influenza já podem procurar um dos locais de vacinação.

No município, são 12 postos de imunização, porém, o Clube da Terceira Idade é exclusivo para os idosos acima de 60 anos, e a sede da secretária de Saúde, para as gestantes. Já o Centro de referência e Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA1), que funciona na Cidade da Criança, além das gestantes e puérperas, também irá vacinar crianças com idade entre 6 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias. Nos demais postos são por livre demanda.

A aplicação do imunizante tem início às 9h e permanece enquanto houver estoque. No ato da vacinação é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão da vacina. No caso de gestante, o cartão pré-natal se faz necessário.