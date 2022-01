Interessados devem preencher uma ficha e enviar uma foto de corpo todo com traje de banho e uma de rosto - Letycia Rocha - Arquivo/Prefeitura

Publicado 03/01/2022 09:27

CAMPOS DOS GOYTACAZES - As inscrições para o concurso Garota e Garoto Farol 2022, em Campos dos Goytacazes, seguem até o próximo dia 10. O concurso elege o casal mais bonito do município e oferece, além de brindes, premiação de R$ 1 mil para casa.

Estão aptos a participar do concurso, jovens entre 17 e 26 anos, moradores da cidade. A inscrição é realizada diretamente no site da Prefeitura, onde os interessados devem preencher uma ficha e enviar uma foto de corpo todo com traje de banho e uma de rosto. Serão selecionados dez casais.

Todas as informações podem ser obtidas pelo (22) 98175- 2212 via WhatsApp e no Instagram @belezacampos.rj. Entre os quesitos que serão julgados estão espontaneidade, simpatia, plástica e presença cênica. De acordo com o regulamento, o mandato será de um ano ou até o próximo concurso.

O evento é previsto para acontecer ainda em janeiro, na Tenda Cultural, na praia do Farol de São Tomé.