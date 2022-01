Homem foi atropelado por um Volkswagen Tiguan. O motorista do carro não sofreu ferimentos - Letycia Rocha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2022 10:03

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Um homem foi atropelado e morto na noite do primeiro sábado (1) de 2022, na BR-101, na altura de Caxeta, em Campos dos Goytacazes. A vítima foi identificada como Adilson Santos de Souza Filho, morador de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 104, por volta das 21h20. O homem foi atropelado por um Volkswagen Tiguan. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos e a ocorrência registrada na 134ª Delegacia de Polícia do Centro (134ª DP), que investiga as causas do acidente.

