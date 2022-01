Criminoso estava foragido de Campos, morando nas ruas de Macaé e sem aparelho telefônico para contato - Letycia Rocha - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 03/01/2022 15:01 | Atualizado 03/01/2022 19:25

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Agentes da 134ª Delegacia de Polícia do Centro de Campos (134ª DP) prenderam, na manhã desta segunda-feira (3), um homem pelo crime de estupro e lesão corporal.

Conforme a Polícia Civil, o elemento, identificado como E.D.D.I., o MC Pretinho, foi capturado na Praça Washington Luiz, em Macaé. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com a polícia, uma transexual disse para o agentes que, após um show do MC no centro de Campos, ele a convidou para ir até um hotel. No local, o mesmo a violentou e ameaçou, pois, a vítima havia recusado relações sexuais com o acusado, desferindo diversos tapas e mordidas.

MC Pretinho, como ficou conhecido após fazer sucesso com vídeos nas redes sociais, estava foragido e morando nas ruas de Macaé, sem aparelho telefônico para contato. Ele foi localizado após investigações do serviço de inteligência da distrital.

O criminoso chegou à 134ª DP no início da tarde desta segunda. O caso ainda segue sendo investigado.