Tiro disparado por um dos criminosos atingiu porta giratória da agência - Letycia Rocha Divulgação/PM

Publicado 04/01/2022 09:36

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma tentativa de assalto no banco Itaú da Lapa, em Campos dos Goytacazes, foi frustrada pela ação de um segurança da agência na tarde desta segunda-feira (3). Segundo informações, o alvo da ação criminosa seria um cliente que havia acabado de entrar com um malote de dinheiro.

Conforme a Polícia Militar, o segurança percebeu a entrada do assaltante no saguão e o momento em que a vítima foi abordada. Ele efetuou um tiro de advertência e o bandido revidou, atingido a porta giratória. Em seguida, o elemento fugiu de moto com um comparsa.

A polícia disse que, após recuperar imagens de câmeras do circuito interno de segurança, efetuou diversas buscas para prender os assaltantes. Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que um dos bandidos entra armado na agência e o também a fuga.

Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP).