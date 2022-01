Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. O corpo foi removido para o IML - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 04/01/2022 13:16

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a tiros nesta terça-feira (4) em Campos dos Goytacazes.

A vítima foi localizada nesta manhã, com perfurações na região craniana, à margem da Estrada de Poço da Banana, na localidade de Goiaba, em Tocos, na Baixada Campista.

De acordo com a polícia, a mulher estava caída ao solo já sem vida, com três tiros na cabeça.



Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP).