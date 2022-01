Estão previstos serviços eventuais nos sistemas, equipamentos, redes e instalações elétricas, hidrossanitárias, de ar condicionado, entre outros - Letycia Rocha - Divulgação / Secretaria de Educação

Publicado 04/01/2022 14:23

CAMPOS DOS GOYTACAZES A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes deu início ao serviço de manutenção preventiva e predial em diversas unidades escolares da rede municipal de ensino.

De acordo com o secretário da pasta, Marcelo Feres, estão sendo contempladas, nesta semana: EM Santa Maria, EM Califórnia e EM Olímpio Peixoto Sampaio, em Santa Maria; EM Nossa Senhora Aparecida, CE Professor Paulo Freire e EM Santa Bárbara, em Santo Eduardo; CE José Silveira Lubanco e EM Carlos Jardim da Cruz, em Espírito Santinho.



A manutenção está sendo possível graças à realização do processo licitatório promovido pela Seduct no ano passado, de forma transparente. O objetivo do pregão é garantir a manutenção preventiva (periódica) e corretiva predial tanto em imóveis próprios quanto alugados. O processo foi dividido em regiões, formando cinco lotes correspondentes às áreas geográficas específicas do município (Confira ao final desta matéria).



Além dessas, estão em processo de obras a E.M. Alcebiades Candiano, em Ponta da Lama, e C.E. Sérgio Luiz Lilico Paes da Silva, Parque Cidade Luz. Há, também, outras unidades em manutenção com verba própria do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como Escola Maria Arlete Azevedo Araújo, Saturnino Braga, e Ignácio Corrêa dos Santos, Travessão.



A previsão é para que recebam manutenção ainda neste mês de janeiro as seguintes unidades: Creche Escola Subtenente Cláudio Henrique, CE José Eduardo Peixoto Zandonaide, CE Luiz Gonzaga da Silva, EM Pequeno Jornaleiro, EM Manoel Ribeiro do Nascimento, CE Professora Ruth Chagas Manhães, CE Salvador Rangel Lopes, EM Donana, EM Dr. Francisco Manoel Pereira Crespo, CE Irmã Dulce, CE Gilberto do Espírito Santo Amaral, CE Álvaro Ribeiro das Neves e EM Dr. Francisco Portela.



"Estamos dando mais um passo rumo à melhoria da qualidade do ensino em Campos. Assim que assumimos essa gestão, demos início ao levantamento das necessidades das unidades e tomamos as providências cabíveis para assegurar aos nossos alunos e profissionais uma estrutura física digna que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Esse era um pedido recorrente dos profissionais e vai contemplar todas as unidades, que ficaram fechadas na maior parte do ano de 2020 sem receber melhorias. Com isso, vamos garantir mais segurança, conforto, saúde e bem estar da comunidade escolar", informou Marcelo.



A subsecretária de Gestão Orçamentária e Finanças, Carla Patrão, falou sobre o planejamento do Departamento de Infraestrutura. "Representantes das empresas vencedoras do pregão estão visitando as demais unidades junto aos servidores da Seduct para acompanhar as demandas e dar prosseguimento ao calendário de manutenção, com base nas prioridades registradas e conforme cronograma e critérios técnicos elencados pela Secretaria. Não há como avançar na Educação sem garantirmos a estrutura necessária a todos os envolvidos neste processo de educar", detalhou Carla.



Segundo Carla, estão previstos serviços eventuais nos sistemas, equipamentos, redes e instalações elétricas, hidrossanitárias, de ar condicionado, de gás liquefeito de petróleo (GLP), cisternas, caixas dágua, de reservatórios, fossas e outros materiais existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das partes civis afetadas nas instalações prediais, dentre outros.



O Programa de Manutenção das Unidades Escolares inclui não somente as escolas e creches, mas também os imóveis sob a administração da Seduct, como a sede da Secretaria, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-Fundeb).



Confira os grupos de lotes



LOTE 01 - Campos (1º distrito);



LOTE 02 - Guarus (1º distrito) e Travessão (7º distrito);



LOTE 03 - Morro do Coco (12º distrito), Santo Eduardo (13º distrito), Santa Maria (18º distrito) e Vila Nova (20º distrito);



LOTE 04 - Goitacazes (1º distrito), Santo Amaro (3º distrito), São Sebastião (4º distrito), Mussurepe (5º distrito) e Tocos (17º distrito);



LOTE 05 - Morangaba (9º distrito), Ibitioca (10º distrito), Dores de Macabu (11º distrito), Serrinha (15º distrito).-