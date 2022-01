As 3.370 doses recebidas pelo município na semana passada foram distribuídas para as unidades de saúde e aplicadas na população nesta segunda (3) e terça-feira (4) - Letycia Rocha - César Ferreira/SECOM

Publicado 05/01/2022 09:33

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Nesta quarta-feira (05), a vacina contra a gripe, em Campos dos Goytacazes, está suspensa por falta de doses, exceto para crianças com idade entre 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, que são grupos com maior risco de desenvolver complicações da gripe.

Conforme informado anteriormente pela prefeitura, as 3.370 doses recebidas pelo município na semana passada foram distribuídas para as unidades de saúde e aplicadas na população nesta segunda (3) e terça-feira (4). Do início da campanha de vacinação, abril do ano passado, até hoje foram aplicadas mais 119 mil doses do imunizante, ultrapassando os 66% do público esperado.



A imunização será realizada na sede da Secretaria de Saúde exclusivamente para as gestantes e puérperas. Já no Centro de Referência e Tratamento da Criança e do Adolescente (CRTCA1), que funciona na Cidade da Criança, além das gestantes e puérperas, também irá vacinar crianças com idade entre 6 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias. A vacinação terá início às 9h e vai acontecer enquanto houver estoque.



Deve receber a vacina somente aquelas crianças, gestantes e puérperas que não se vacinaram no ano passado. No ato da vacinação é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão da vacina. No caso de gestante, o cartão pré-natal se faz necessário.



“Estamos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e, caso o município ainda receba novas doses da vacina, a população será informada sobre a retomada da imunização. Se isso não acontecer, os demais públicos serão vacinados na próxima campanha”, explicou o coordenador de Imunizações, Leonardo Cordeiro. A campanha de vacinação contra Influenza de 2022 está prevista para começar somente em abril.





CASO CONFIRMADO



O município, até o momento, um caso teve um caso laboratorialmente confirmado para Influenza H3N2. A paciente é uma idosa, de 85 anos, que apresentou sintomas leves da doença. Ela ficou em isolamento domiciliar e passa bem. A notificação ocorreu na última semana de dezembro.



Para evitar infecções virais, incluindo a gripe e covid-19, além da vacina, a etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou com lenço descartável. Não compartilhar objetos de uso pessoal como, por exemplo, talheres, pratos, copos. Também deve lavar corretamente as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% e máscara. Manter distanciamento social e evitar aglomerações também é muito importante.



LOCAIS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE:

CIDADE DA CRIANÇA – EXCLUSIVAMENTE PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E CRIANÇAS DE SEIS MESES A 6 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

SECRETARIA DE SAÚDE – EXCLUSIVAMENTE PARA GESTANTES E PUÉRPERAS