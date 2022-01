Há oportunidades para eletricista de manutenção e operação; instrumentista de guindaste; instrumentista escalador; instrumentista; mecânico de guindaste; mecânico de manutenção e operação; mecânico de torno; supervisor de manutenção, instrumentação escalador e supervisor de manutenção elétrica escalador. Também há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) - Letycia Rocha - César Ferreira/SECOM

Há oportunidades para eletricista de manutenção e operação; instrumentista de guindaste; instrumentista escalador; instrumentista; mecânico de guindaste; mecânico de manutenção e operação; mecânico de torno; supervisor de manutenção, instrumentação escalador e supervisor de manutenção elétrica escalador. Também há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) - Letycia Rocha César Ferreira/SECOM

Publicado 05/01/2022 09:44

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Os moradores de Campos dos Goytacazes que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho devem ficar atentos. A Subsecretaria de Qualificação e Emprego começa o ano com novas vagas de emprego e importantes dicas. Além de manter o currículo e o telefone atualizados, o órgão também orienta aos candidatos sobre como se portar em uma entrevista, além de importantes requisitos como pontualidade e objetividade.

Quem quiser aproveitar os primeiros dias do ano para cadastrar ou atualizar currículos deve comparecer à sede do órgão, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou entrar em contato através dos telefones (22) 98152-0968 e (22) 98175-0085 (WhatsApp). A Subsecretaria de Qualificação e Emprego é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected] Em 2020, grandes empresas procuraram a subsecretaria para selecionar candidatos para contratação, de acordo com o perfil das vagas, e a pasta realizou o processo seletivo para empresas como Atacado São Paulo e Tubarão Atacadão, entre outras que se instalaram no município. Quem estiver em busca de oportunidade de trabalho ou capacitação pode buscar a página do Instagram da subsecretaria @camposqualificacaoeemprego, onde as informações são atualizadas frequentemente.No momento, o órgão está com vagas para atendente de loja de conveniência, que prevê como requisitos ensino médio completo, boa comunicação e deve morar próximo à empresa, localizada no Parque Riachuelo. Uma empresa está recrutando candidatos das seguintes áreas: eletricista de manutenção e operação; instrumentista de guindaste; instrumentista escalador; instrumentista; mecânico de guindaste; mecânico de manutenção e operação; mecânico de torno; supervisor de manutenção, instrumentação escalador e supervisor de manutenção elétrica escalador. Também há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD).Segundo a subsecretária, Joyce Lessa, o órgão passou a contar, no ano passado, com a analista de Recursos Humanos, Isabela Muniz, que utiliza critérios técnicos para a seleção dos candidatos. “A nossa analista de RH faz todo acompanhamento dos processos e triagem, de acordo com o perfil do candidato e da vaga, além de acompanhar as entrevistas que acontecem no nosso auditório”, destaca Joyce.“Temos em nossa página no Instagram todos os pré-requisitos para o preenchimento das vagas que são disponibilizadas pelas empresas. É importante que os candidatos mantenham seus telefones atualizados no cadastro da subsecretaria, além dos currículos atualizados”, informa a subsecretária.A subsecretária também ressaltou que estão em fase de planejamento os cursos que serão oferecidos este ano, após a temporada de verão. “No ano passado, firmamos parcerias importantes como com as realizadas com a Universidade Estácio de Sá e com o Sebrae, que nos permitiu preparar vários profissionais para o mercado de trabalho. Foram cursos de Gestão do Caixa para Microempreendedores; vendas, assistente de Recursos Humanos; Instagram para negócios, entre outros”, informa Joyce Lessa.