Publicado 05/01/2022 18:41

CAMPOS DOS GOYTACAZES - No início da tarde desta quarta-feira (5), morreu o ex-vereador, subsecretário municipal de Governo de Campos dos Goytacazes e, atualmente, Diretor Regional da Margem Direita de Guarus da mesma secretaria, José Renato de Oliveira de Matos, conhecido como Renatinho do Eldorado, de 61 anos.

Ele estava internado desde novembro na Santa Casa de Misericórdia de Campos, onde chegou a passar por procedimento cirúrgico e, desde então, lutava contra um processo infeccioso e anemia, em decorrência de complicações por diabetes.



O prefeito Wladimir Garotinho externou a tristeza pelo falecimento e definiu Renatinho como "homem do povo, amigo fiel”.



“Sentiremos eternamente a sua falta. Que Deus o receba em sua graça e que a sua misericórdia acalme os corações da família e dos amigos. Lutou o bom combate, descanse em paz", declarou.



Em junho de 2018, Renatinho assumiu uma cadeira no Legislativo, após obter 1.225 votos no pleito de 2016.