Prefeito Wladimir Garotinho anunciou, nesta quarta-feira (05), o cancelamento do carnaval de rua de 2022, que aconteceria entre 26 de fevereiro e 1° de março - Letycia Rocha - César Ferreira/SECOM

Prefeito Wladimir Garotinho anunciou, nesta quarta-feira (05), o cancelamento do carnaval de rua de 2022, que aconteceria entre 26 de fevereiro e 1° de março - Letycia RochaCésar Ferreira/SECOM

Publicado 06/01/2022 09:44

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Campos dos Goytacazes cancelou o Carnaval de rua de 2022, que aconteceria entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março deste ano. O prefeito Wladimir Garotinho fez o anúncio nesta quarta-feira (5). Decisão semelhante foi adotada por outras cidades de médio e grande porte do país. Na terça-feira (04), por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar os desfiles dos blocos de rua.

No caso do Rio, a decisão foi tomada levando em conta os dados epidemiológicos, que apontam para a possibilidade de um novo aumento de casos de Covid-19 após um período de quedas, e o crescente número de pessoas com gripe.

Os eventos de verão programados para janeiro na praia do Farol de São Tomé e Lagoa de Cima, por enquanto, estão mantidos. “Vamos acompanhar a situação atentamente, consultando as autoridades da área de saúde. Se verificarmos aumento na taxa de ocupação de leitos dos hospitais, o planejamento pode ser revisto”, ressaltou Wladimir, detalhando que em Campos quase 90% da população elegível para vacinação já recebeu a segunda dose.

O prefeito frisou que ainda não há posição em relação ao carnaval fora de época, normalmente realizado no Cepop. “Vamos dialogar com as entidades carnavalescas e aguardar a avaliação da Subsecretaria de Atenção Básica”, completou.