A prova de vida dos aposentados e pensionistas havia sido suspensa em março de 2020 com o início da pandemia e foi retomada em julho do ano passado com calendário específico para o período - Letycia Rocha - Reprodução

Publicado 06/01/2022 14:38 | Atualizado 06/01/2022 14:42

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos (PreviCampos) realiza, durante este mês, o recadastramento dos aposentados e pensionistas nascidos em janeiro. O processo pode ser feito presencialmente na sede do órgão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, através do sistema on-line, ou, ainda, no portal www.previcampos.campos.rj.gov.br. A prova de vida dos aposentados e pensionistas havia sido suspensa em março de 2020 com o início da pandemia e foi retomada em julho do ano passado com calendário específico para o período.

Segundo o presidente do PreviCampos, Mário Filho, este ano, o censo volta a ser realizado no mês de aniversário dos segurados. "No ano passado, recadastramos os aposentados e pensionistas nascidos de janeiro a dezembro a partir de julho, seguindo o calendário e, este ano, voltamos a fazer a prova de vida no mês de aniversário deles. A prova de vida é um censo fundamental para atualização dos dados dos segurados junto ao PreviCampos", explica.

"Foi muito importante realizar a prova de vida no ano passado porque é uma ferramenta importante para nosso banco de dados. No ano passado, também, pudemos oferecer a novidade do recadastramento on-line, onde as pessoas puderam realizar o procedimento de casa, evitando filas e espera", informa Mário Filho.

Com o sistema on-line, uma parceria com o Centro de Informações e Dados de Campos (Cidac), os segurados também têm à disposição outros serviços, como agendamento para atendimento, além de informações como contracheque, processos, informe de rendimentos, perícia, Estatuto do Idoso, simulações de aposentadoria e benefícios entre outros. “Com este sistema, queremos levar mais comodidade aos nossos previdenciários porque, além de ter acesso a qualquer informação em tempo real, eles podem fazer tudo de casa, sem burocracia e sem ter que aguardar em fila”.

Para iniciar o uso do sistema, o usuário deve se cadastrar e gerar uma senha. A cada vez que acessar o portal, deve informar matrícula e senha e, em seguida, clicar em “Entrar”. Depois de logado ao sistema, o previdenciário vai visualizar todos os itens disponíveis, como “Previcampos informa”, “Prova de Vida”, “Emitir contracheque”, “Informe de Rendimentos” e “Fale conosco”. “Os previdenciários que não cadastraram seu e-mail no PreviCampos devem clicar em “cadastrar” e realizar a atualização do cadastro para que o aplicativo possa ser utilizado de forma eficaz”.

"Para realizar a prova de vida on-line ou presencial, os segurados devem estar atentos à lista de documentos obrigatórios, que pode ser visualizada no link “Documentos Obrigatórios” na tela principal. Esse processo poderá ser realizado em computador, notebook, tablet ou smartphone. Após optar pelo censo presencial ou on-line, será apresentada a aba de dados e documentos, sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos", esclarece Mário.