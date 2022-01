Eleições serão regulamentadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), por meio de Comissão Eleitoral Geral e Comissão Eleitoral Interna em cada unidade - Letycia Rocha - Wellington Rangel / Arquivo

Eleições serão regulamentadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), por meio de Comissão Eleitoral Geral e Comissão Eleitoral Interna em cada unidade - Letycia RochaWellington Rangel / Arquivo

Publicado 07/01/2022 09:15

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, sancionou a lei 9.131 que estabelece normas para Processo de Consulta Eleitoral para Provimento dos Cargos de Diretor e Vice-diretor dos estabelecimentos de Ensino Publico da Rede Municipal de Ensino. As orientações foram publicados no Diário Oficial do município. O processo acontecerá por meio de eleição direta e secreta nas 234 unidades escolares, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, ou seja, alunos, servidores, professores temporários com mais de seis meses de atuação, pais e responsáveis pelos estudantes.

As eleições serão regulamentadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), por meio de Comissão Eleitoral Geral e Comissão Eleitoral Interna em cada unidade, com apoio do Conselho Municipal de Educação. O edital com o cronograma, requisitos, instruções e prazos será publicado nas próximas semanas no Diário Oficial.

“Com base nas medidas que estão sendo tomadas para o retorno às aulas, dentre elas, as melhorias na estrutura das creches e escolas, a participação de todos os envolvidos na construção do processo de ensino-aprendizagem será muito importante nessas eleições, que não são simples, mas que acontecerão de forma democrática”, afirmou o secretário da pasta, Marcelo Feres.