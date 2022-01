São previstos, para o período, cerca de 100 milímetros de chuva, em decorrência do avanço de um sistema frontal pelo Sudeste do Brasil - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 07/01/2022 09:29

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Defesa Civil de Campos dos Goytacazes emitiu um alerta sobre a possibilidade de acumulados significativos de chuva em todo o município até a próxima segunda-feira (10). São previstos, para o período, cerca de 100 milímetros de chuva, em decorrência do avanço de um sistema frontal pelo Sudeste do Brasil, trazendo um canal de umidade pela região.



Estão previstas incidências de pancadas de chuvas fortes em alguns momentos, dadas pelas ocorrências de chuvas convectivas, também conhecidas como chuvas de verão, decorrentes das diferenças de temperatura, umidade e pressão que acontecem no ciclo convectivo da atmosfera.



Uma frente fria associada ao deslocamento de um ciclone que ocorre no Oceano Atlântico Sul, também trará queda moderada na temperatura neste período.

Com isso, orienta-se atenção e precaução, principalmente de moradores de áreas suscetíveis a riscos. Em caso de emergência, contate a Defesa Civil através dos telefones (22) 98175-2512 ou 199.