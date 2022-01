Mulher dirigia o automóvel e foi socorrida com ferimentos leves - Letycia Rocha - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/01/2022 14:18

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira (7) deixou uma mulher ferida em Campos dos Goytacazes. A colisão aconteceu no bairro Parque Califórnia.

Segundo informações de testemunhas, o caminhão passava pela rua Gonçalves Dias quando bateu na lateral do automóvel, deixando o veículo bastante danificado.

A vítima estava dirigindo o carro e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada com ferimentos leves para o Hospital Ferreira Machado (HFM). O condutor do caminhão não se feriu.