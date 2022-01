Motoboy capturou os elementos com a ajuda de populares até a chegada da PM - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Motoboy capturou os elementos com a ajuda de populares até a chegada da PM - Letycia Rocha Reprodução/Internet

Publicado 07/01/2022 14:30

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Dois homens foram presos após roubarem uma lanchonete no bairro Parque Tarcísio Miranda, em Campos dos Goytacazes, nesta quinta-feira (6). Os criminosos roubaram R$ 300 do caixa do estabelecimento.

Segundo informações, os elementos chegaram no local de bicicleta e anunciaram o assalto com um simulacro de arma de fogo. Eles pegaram o dinheiro e, quando saíram do local, foram perseguidos por um motoboy.

Com ajuda de populares, o funcionário conseguiu conter os meliantes até a chegada da Polícia Militar.

A dupla foi encaminhada para a 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP), autuada e presa.