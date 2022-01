Abertura da comporta não representa, no momento, preocupação para a população - Letycia Rocha - Divulgação / Defesa Civil

Abertura da comporta não representa, no momento, preocupação para a população - Letycia RochaDivulgação / Defesa Civil

Publicado 10/01/2022 14:39

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Defesa Civil de Campos e a Superintendência Regional do Inea, acompanhados do secretário de Governo, Juninho Virgílio, vistoriaram, na manhã desta segunda-feira (10), a comporta do Vigário, no Parque Prazeres, em razão da cheia do Rio Paraiba do Sul. Uma das alternativas para ajudar na drenagem das águas pluviais na área urbana do município seria o fechamento das comportas. Porém, os equipamentos estão danificados.

"Eu já havia sido avisado sobre a questão de vandalismo nas comportas, situação que atrapalha demais todo esse manejo, nos impossibilitando de tomar as medidas necessárias", sinalizou o superintendente regional do Inea, Eduardo Crespo.

O secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, informou que a abertura dessa comporta não representa, no momento, preocupação para a população do Parque Prazeres. Ele ainda explicou que a água que passa por esta comporta está sendo drenada direto para a Lagoa do Campelo, manancial cuja bacia suporta o recebimento deste volume de água. A Defesa Civil seguirá monitorando a situação.