Serão 50 vagas disponibilizadas este ano, para crianças a partir dos sete anos de idade - Letycia Rocha - Divulgação / SESC

Publicado 11/01/2022 20:59

CAMPOS DOS GOYTACAZES - As inscrições para o Projeto Botinho 2022 em Campos, realizado pelo 5º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) junto com o Sesc seguem até quinta-feira (13), na orla da praia do Farol de São Tomé e podem ser feitas em uma barraca laranja, onde um profissional com identificação do Sesc, está atendendo ao público, entre 8h e 11h, próximo ao estande das secretarias de Meio Ambiente e de Turismo, no Posto 6. Serão 50 vagas disponibilizadas este ano, para crianças a partir dos sete anos de idade.

Para quem não está na praia, outra opção é efetuar a inscrição na sede do Corpo de Bombeiros, na Avenida Rui Barbosa, 1.027, no Centro de Campos, onde também devem ser apresentados pelos pais e/ou responsáveis documentos: RG e CPF do responsável; RG, CPF ou certidão de nascimento do (a) aluno (a); comprovante de residência atual; atestado médico original e atual onde conste a liberação pelo profissional da saúde informando que o menor está apto à prática das atividades físicas; uma foto 3x4 atual e colorida, do (a) aluno (a).

O Projeto Botinho será realizado seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades de saúde pública no enfrentamento a Covid-19, com distanciamento mínimo entre os participantes, e busca estimular nas crianças a cultura de preservação a acidentes marinhos por meio de atividades lúdicas e orientadas, recebendo também noções de preservação do meio ambiente, orientações sobre as condições do mar, instruções básicas de primeiros socorros e explicações para evitar afogamentos.

O projeto na praia do Farol acontecerá neste mês de janeiro, entre os dias 17 e 28.