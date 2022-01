A redação final do projeto foi aprovada pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária na terça-feira (11) - Letycia Rocha - Reprodução

Publicado 11/01/2022 21:04

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito Wladimir Garotinho anunciou que o pagamento do bônus extraordinário para os servidores da ativa, no valor de R$ 2 mil, será feito nesta quinta-feira (13). A redação final do projeto foi aprovada pela Câmara Municipal, em sessão extraordinária na terça-feira (11). Cerca de R$ 26,8 milhões serão injetados na economia local.

“Como muitos vêm me perguntando sobre quando sairia o bônus de R$ 2 mil, anunciado por mim, que seria pago ainda na primeira quinzena de janeiro, quero aqui agradecer à Câmara de Vereadores pela aprovação do projeto, beneficiando nossos servidores públicos municipais que encontrarão o recurso disponível em suas contas na próxima quinta-feira”, disse o prefeito, ao lado do secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira.

O bônus extraordinário vai contemplar 13.380 servidores e foi anunciado no dia 7 de dezembro, quando o prefeito Wladimir Garotinho esteve na Câmara Municipal e entregou o projeto de lei ao presidente da Casa, Fábio Ribeiro. Em 2021, a Prefeitura pagou 15 folhas e meia de pessoal, totalizando mais de R$ 1 bilhão.