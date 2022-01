Desinterdição só acontece depois que o nível do Rio Paraíba é normalizado e a Defesa Civil realiza vistoria - Aldo Vianna

Publicado 11/01/2022 21:18

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A ponte Barcelos Martins, no Centro de Campos, foi interditada pela Defesa Civil Municipal no final da tarde desta terça-feira (11) como medida preventiva, assim que o Rio Paraíba do Sul ultrapassou a cota de transbordo, atingindo a cota de 10,43 metros.

A interdição é necessária, uma vez que a correnteza do rio está forte e há acúmulo de vegetação nos pilares da ponte, o que acaba provocando pressão nos pilares, podendo comprometer a estrutura da ponte.



A Guarda Civil Municipal está no local para assegurar que não haverá tráfego de motocicletas, bicicletas e nem passagem de pedestre no local. A desinterdição só acontece depois que o nível do Rio Paraíba é normalizado e a Defesa Civil realiza vistoria.