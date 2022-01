O empresário tentou reagir, mas o elemento disparou uma arma de fogo em direção ao chão e levou a quantia - Letycia Rocha - Silvana Rust/Terceira Via

O empresário tentou reagir, mas o elemento disparou uma arma de fogo em direção ao chão e levou a quantia - Letycia RochaSilvana Rust/Terceira Via

Publicado 12/01/2022 09:23

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Um empresário de Campos dos Goytacazes foi vítima de um assalto no início da tarde desta terça-feira (11). Ele teve um malote com R$ 50 mil levado pelos criminosos, em frente a uma agência bancária na Praça das Quatro Jornadas.

Conforme a ocorrência, a vítima estacionou o carro nas proximidades do Banco do Brasil e, no momento em que descia do automóvel, foi rendida por um dos assaltantes - que usava roupa de gari e capacete.

A Polícia Civil disse que o dinheiro estava em uma sacola plástica, junto com boletos. O empresário tentou reagir, mas o elemento disparou uma arma de fogo em direção ao chão e levou a quantia. Em seguida, ele disparou cinco vezes para o alto e embarcou no carona de uma motocicleta, fugindo em direção à Lapa.

A ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia de Polícia (Centro). Logo após o crime, dois suspeitos foram abordados no Jardim Carioca, em Guarus, e levados para a delegacia, mas não foram reconhecidos pelo empresário. Eles foram liberados após serem ouvidos.