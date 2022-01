Expectativa para as próximas horas é de que nível siga baixando, em média, entre 1 e 3 centímetros por hora - César Ferreira/SECOM

Publicado 13/01/2022 10:30

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Entre o final da tarde de quarta-feira (12) e a manhã desta quinta-feira (13), o nível do rio Paraíba do Sul, em Campos, baixou 19 centímetros, passando da máxima atingida desde o final de semana, de 10,97 metros, para 10,78 metros, às 8h da manhã.

Com base em análises do Setor de Monitoramento da Defesa Civil, a expectativa para as próximas horas é de que nível siga baixando, em média, entre 1 e 3 centímetros por hora. O cenário nas regiões dos afluentes também é positivo. Não há previsão de chuva significativa na zona de influência hídrica para Campos.



O prefeito Wladimir Garotinho acompanhou, durante toda a quarta-feira, as ações desenvolvidas pela Defesa Civil em colaboração com as demais secretarias municipais e de grupos voluntários, nas áreas mais atingidas. A Prefeitura continua prestando assistência à população.



"Seguimos acompanhando a situação dos pontos já identificados como críticos. E estamos atentos, monitorando todos os aspectos. O cenário de hoje é o mais positivo que tivemos desde o início das cheias. E, ainda assim, continuamos em estágio de alerta, analisando os dados a todo momento e preparados para agir de acordo com o que a situação nos exigir", disse o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto.