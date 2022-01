Materiais serão recebidos das 8h às 17h, na sala do Serviço Social, que funciona no Centro de Saúde - Letycia Rocha - SubCom/PMCG

Materiais serão recebidos das 8h às 17h, na sala do Serviço Social, que funciona no Centro de Saúde - Letycia RochaSubCom/PMCG

Publicado 13/01/2022 10:34

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A partir desta quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde de Campos, por meio da Coordenação de Serviço Social, passará a ser mais um ponto de arrecadação de donativos para os desabrigados pelas cheias do Rio Paraíba do Sul. As famílias assistidas pela Prefeitura estão abrigadas no Centro Educacional 29 de Maio, no Parque Leopoldina, que também já recebe doações.

Roupas para adultos e crianças, roupas de cama, toalhas de banho, colchonetes, alimentos não-perecíveis, água mineral e materiais de higiene e limpeza serão recebidos das 8h às 17h, na sala do Serviço Social, que funciona no Centro de Saúde, anexo ao prédio da secretaria de Saúde. O endereço é Rua Voluntários da Pátria, nº 875, no Centro.

O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, pede à população que se mobilize para ajudar aos necessitados. “É uma forma de unirmos forças em prol do outro”, disse ele.

Outros pontos - As pessoas que quiserem ajudar os desabrigados podem, também, levar as doações a pontos de arrecadação montados na sede da Fundação Municipal de Esportes (FME), na antiga AABB; na Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ), localizada na Lapa, ou na secretaria de Administração e Recursos Humanos, na Prefeitura de Campos. Nesta quarta-feira (12), a primeira Tassiana Oliveira acompanhou o recebimento de doações no Colégio 29 de Maio, onde as famílias estão abrigadas.