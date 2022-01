No momento do crime, ela estava acompanhada da filha de 14 anos na garupa - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 13/01/2022 22:36 | Atualizado 14/01/2022 11:09

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - Uma mulher, identificada como Edenilza Miranda Oliveira, de 50 anos, foi executada a tiros enquanto andava em uma motocicleta pela estrada de Santo Antônio, na altura do Ponto de Cacimbas, em São Francisco do Itabapoana, nesta quinta-feira (13). No momento do crime, ela estava acompanhada da filha de 14 anos na garupa.

Conhecida como Gorducha, ela foi cercada por uma outra moto, com dois homens que efetuaram os tiros. A menina se feriu ao cair do veículo, mas não chegou a ser atingida pelos disparos e foi socorrida para o Hospital Municipal Manoel Carolha.

A principal suspeita de ser a mandante do assassinato foi presa no início da tarde na Rua Joaquim Gomes Crespo, na Praça de João Pessoa. Ela é nora da vítima.

A acusada foi capturada após um trabalho de investigação da Polícia Militar. Agentes colheram depoimentos e chegaram até a residência da mulher. Ela teria diversos desentendimentos com a sogra, além de envolvimento com uma facção criminosa local.

O caso foi registrado na 147ª Delegacia de Polícia (147ª DP), que investiga o crime.