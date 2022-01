De acordo com populares o homem não teria nenhum envolvimento com tráfico de drogas - Letycia Rocha - Reprodução

Publicado 14/01/2022 13:57

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Um homem, identificado como Leandro de Andrade da Silva, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (14), na RJ-216, na localidade de Baixa Grande, na Baixada Campista.

Segundo informações, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Ainda de acordo com populares o homem não teria nenhum envolvimento com tráfico de drogas.

O corpo foi removido para a o Instituto Médico Legal (IML) de Campos e a ocorrência registrada 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) do Centro. Ainda não há informações sobre a autoria e otivação do crime.