No domingo (16), a atração será uma acirrada disputa entre as melhores duplas da modalidade na região. - Letycia RochaReprodução

Publicado 14/01/2022 22:34

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Alguns dos principais nomes do futevôlei nacional estarão se apresentando neste sábado (15), na Praia do Farol de São Tomé, movimentando o balneário campista. No domingo (16), a atração será uma acirrada disputa entre as melhores duplas da modalidade na região.

No sábado (15), a promoção do Sesc RJ, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes (FME), trará a Campos duplas como Lana/Josy, Lane/Ray, Sabrina/Vanessa e Monique/ Amanda. No masculino: Anderson Águia/Tavinho, Fabrício/Sandrey, Juninho SC/Neguebinha e, Felipinho/Renan, dupla campista, campeã mundial em 2019, líder do ranking nacional em 2019/20 e que conquistou o vice-campeonato mundial no ano passado.

No domingo (16), o Torneio Regional de Futevôlei reunirá 32 duplas, sendo 24 masculinas e 8 femininas. A competição começará às 8h, com término previsto para 17h. A expectativa é de bons jogos, com destaque para as duplas Victor Viana/Landinho e Matheus/Luan, além das meninas Rachel/Helen, Ana Laura/Sara e da noiva do campista Felipinho, a baiana Renata, que está sendo aguardada para a formação de uma dupla surpresa.

Para o gerente de projetos da Fundação Municipal de Esportes e treinador da dupla Felipinho/Renan, William Marinho, este desafio será um grande momento de divulgação do futevôlei.

“Essa promoção do Sesc, sem dúvida, é muito importante para os praticantes e fãs do esporte. O desafio serve como incentivo aos nossos jovens atletas, e o torneio do domingo, dará a oportunidade de se fazer uma avaliação entre eles, uma vez que há uma carência enorme de competições na região”, ressaltou William.