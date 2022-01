Campos faz contenção à margem do Paraíba na BR-356

Não existe, até o presente momento, nenhuma orientação da Defesa Civil para que os motoristas evitem o tráfego no trecho onde está sendo realizado o trabalho - Letycia Rocha - Divulgação

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Em Campos, as secretarias de Defesa Civil, Governo, Obras e Agricultura estão atuando juntas na colocação de uma barreira de contenção no km 158 da BR-356 (Campos-São João da Barra), onde, no início da noite da última quinta-feira (13), um grande volume de água do rio Paraíba do Sul começou a passar sobre a estrada, devido à cheia.

Como medida preventiva, mesmo com a tendência de baixa do nível do rio, a Defesa Civil avaliou ser necessária a colocação da barreira, uma vez que o fluxo de veículos na rodovia é intenso e lâminas d´água sobre o asfalto são um grande fator de risco para a ocorrência de acidentes graves. O trabalho prossegue na manhã desta sexta-feira (14).



Não existe, até o presente momento, nenhuma orientação da Defesa Civil para que os motoristas evitem o tráfego no trecho onde está sendo realizado o trabalho. Porém, à frente, após o distrito de Barcelos, já no município de São João da Barra, um trecho está totalmente interditado por conta do rompimento de um dique.