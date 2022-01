A base da Operação ficará na Rua do Ouvidor, 174, no Centro da cidade - Letycia Rocha - Divulgação

A base da Operação ficará na Rua do Ouvidor, 174, no Centro da cidade - Letycia RochaDivulgação

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O governador Cláudio Castro e o secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, inauguraram, neste domingo (17), a 35ª base da Operação Segurança Presente.

A Operação Segurança Presente em Campos vai oferecer um reforço de 72 policiais militares, que farão ações diárias, das 6h às 22h, nos bairros do Centro, Pelinca, Parque dos Calabouços e Guarus. O patrulhamento será feito a pé, em motos e em viaturas nas áreas comerciais e residenciais do Centro e nos bairros da Pelinca, Parque Calabouço e Guarus. A base da Operação ficará na Rua do Ouvidor, 174, no Centro da cidade.

"Trazer o Segurança Presente para Campos é trazer segurança para todo o Norte e Noroeste Fluminense, é uma política de desenvolvimento do nosso estado. A gente quer ver o morador de Campos não precisar mais ir para a Baixada ou para a capital em busca de emprego. A pessoa tem o direito de viver aqui, e, para isso, temos que trazer oportunidades para essa região. E essas oportunidades não aparecerão se não tiver segurança pública, com o direito de ir e vir assegurado. Esse é o governo da segurança pública, da valorização do policial", ressaltou o governador Cláudio Castro.

Para Rodrigo Bacellar, a escolha de Campos mostra o olhar do governador para o interior. “Hoje a política de Segurança Pública pensa no estado como um todo. A expansão do Segurança Presente, com o policiamento de proximidade e demais ações, representa o olhar da gestão por todo o nosso estado”, destacou Bacellar.

A Operação Segurança Presente tem atualmente 35 bases nos seguintes locais: Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo Redentor, Miguel Pereira, Paracambi, Japeri, Seropédica e Itaboraí.