Atendimento adulto do PU de Guarus está sendo mobilizado para unidades de apoio, como a UPA, HGG, e UPHs - Letycia Rocha - Divulgação / Secretaria de Saúde

Publicado 17/01/2022 19:27

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A secretaria de Saúde está estruturando a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus, em Campos dos Goytacazes, para receber o fluxo do atendimento pediátrico do Hospital Geral de Guarus (HGG), quando o cronograma de obras chegar a esse ponto de necessidade. Seguindo esse planejamento, o atendimento adulto do PU de Guarus está sendo mobilizado para unidades de apoio, como a UPA, HGG, e UPHs.

O Secretário de Saúde, Paulo Hirano, explica que estão sendo feitas obras para preparar a UPH de Guarus para concentrar o atendimento pediátrico do HGG, quando as obras no hospital chegarem à uma etapa que requeira esse novo fluxo: “Não há alteração nenhuma do atendimento pediátrico no antigo PU de Guarus, hoje estruturada como UPH, mas apenas o redirecionamento do atendimento para adultos, em função das obras de preparação da unidade”.

O fluxo do atendimento adulto da UPH de Guarus está sendo destinado para o HGG, UPA de Guarus, UPH da Saldanha Marinho ou para qualquer outra UPH próximo à residência de quem buscar serviços da rede municipal. A UPH Guarus remanejou os clínicos para HGG e deslocou o atendimento adulto por conta das obras de preparação da unidade.

Nesse contexto, o secretário de Saúde Paulo Hirano explica que o compromisso do prefeito Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes é fazer com que, na medida em que as obras avançam no HGG, seja criada uma rede alternativa para receber o fluxo de pacientes. Para garantir o atendimento pediátrico, quando as obras do HGG impuserem a necessidade de transferência dos serviços, está sendo estruturado o PU de Guarus e a rede contratualizada com o Hospital Plantadores de Cana.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, destacou que a diretriz de gestão do prefeito Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes é a de “garantir assistência com resolutividade no acesso da população, contribuindo com o processo delicado de reforma do hospital, que vai ser entregue para a população completamente novo, recuperado, funcional e moderno”.