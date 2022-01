Depois de conversar com desabrigados que estão acolhidos no Colégio 29 de Maio, Tassiana seguiu para a comunidade da Beira do Dique, conhecida como Cooperleite - Letycia Rocha - César Ferreira

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A primeira-dama de Campos, Tassiana Oliveira, acompanha, na manhã desta segunda-feira (17), o trabalho das equipes das secretárias de Defesa Civil e Desenvolvimento Humano e Social junto às famílias que foram atingidas pela cheia do Rio Paraíba do Sul. Depois de conversar com desabrigados que estão acolhidos no Colégio 29 de Maio, Tassiana seguiu para a comunidade da Beira do Dique, conhecida como Cooperleite.

"A Defesa Civil vai vistoriar as casas que foram atingidas pelo rio e assistentes sociais, que também acompanham a vistoria, vão levantar as necessidades de cada família para que, não havendo nenhum impedimento, os desabrigados possam retornar, ainda hoje, para suas casas", contou a primeira-dama, acrescentando que as famílias que tiverem as casas liberadas ganharão kits com material de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas.

O secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, e o de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, também estão na Beira do Dique.

"Existem casas que não poderão ser liberadas e que oferecem risco de desabamento. A Defesa Civil está vistoriando esses imóveis e o nosso serviço social acompanha os agentes para orientar os moradores que tiverem as casas interditadas, no sentido de buscar, nos bairros próximos, o Aluguel Social", contou Rodrigo Carvalho.



Após a ação na Cooperleite, a Defesa Civil estenderá a vistoria nas casas da Ilha do Cunha, para verificar a possibilidade de retorno dos desabrigados que continuam no Colégio 29 de Maio.