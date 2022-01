Para minimizar os problemas dos produtores rurais, a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Asflucan e Defesa Civil, atua no local - Letycia Rocha - Divulgação/SECOM

Publicado 18/01/2022 11:28

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Devido as últimas chuvas e o rompimento do dique do Rio Paraíba do Sul, na região de Barcelos, no município de São João da Barra, propriedades e estradas vicinais da Baixada Campista foram atingidas pelas águas. E, para minimizar os problemas dos produtores rurais, a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Asflucan e Defesa Civil, atua no local.

As equipes trabalham em várias frentes nos canais no interior, nas estradas, no Parque Prazeres, na Fazenda Barra Seca, em Três Vendas e outras localidades afetadas pelas enchentes. As regiões mais afetadas no interior e que estão recebendo prioridade nas ações são a região do Imbé, devido ao transbordamento do Rio Mocotó; e a região de Três Vendas, devido ao rompimento de galeria celular num trecho de aterro da BR-356 que funciona como dique que protege a comunidade das águas do Muriaé.

Na Baixada Campista, equipes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca atuam com máquinas na realização de ações nas estradas e, também, para drenar água das propriedades de diversas localidades na região de Mosteiro de São Bento, Pipeiras, Azeitona e Cazumbá.

O Secretário de Agricultura, Almy Junior, diz que, “por conta do aumento considerável do fluxo de veículos na Campos-Farol (RJ-216) e nas estradas vicinais da Baixada, estamos de plantão atuando na remoção de lama e apoiando nas ações da Secretaria de Defesa Civil. A bacia do Canal São Bento teve aumentado substancialmente o fluxo de água devido ao rompimento do dique em Barcelos”.

Na região Serrana de Campos há têm sido realizadas ações nas estradas por onde houve transbordamento do Rio Mocotó. “É uma situação difícil, porque o lençol freático subiu e deixa a base das estradas mole e o tráfego pesado de caminhões gera buracos a toda hora. Mas permanecemos nestes pontos e, em alguns, realizando ações em parceria com as secretarias de Defesa Civil, com a Asflucan, que nos ajuda com a seção de máquina para desobstrução de valas e canais para aduzir as águas das propriedades da Bacia do São Bento”, disse.