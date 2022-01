iniciativa, uma parceria entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado, vai permitir atrair empresas, gerar empregos e oportunidades para o município e região - Letycia Rocha - Divulgação / Gov RJ

Publicado 18/01/2022 11:33

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, entregou nesta segunda-feira (17) ao secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinicius Farah, o documento para um novo Condomínio Industrial em Campos, que será construído em uma área da prefeitura de 280 mil m² no distrito de Travessão, além da revitalização do já existente distrito da Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial), em Guarus. A iniciativa, uma parceria entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado, vai permitir atrair empresas, gerar empregos e oportunidades para o município e região.

Durante o encontro, que aconteceu no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, o prefeito agradeceu mais uma vez pela parceria. “Te agradeço muito por essa oportunidade. Estou aqui, em nome do povo de Campos, agradecendo ao governador Cláudio Castro pela parceria e por você ter esse olhar especial para o interior, até porque você é um homem do interior e está tendo esse olhar diferenciado para todos nós”, disse Wladimir.

O secretário Vinícius Farah falou sobre a importância do projeto, que vem de encontro às propostas do Governo do Estado de fomentar a economia, gerando emprego e renda. “É uma honra receber o amigo, hoje, prefeito desta importante cidade. Tenha certeza de que seu pleito vem ao encontro do que o governador Cláudio Castro nos exige todo o dia, que é consolidar o desenvolvimento econômico em todo o Estado do Rio de Janeiro”.

"A gente sabe a importância da cidade de Campos para o estado, a sua missão de gerar emprego e atrair empresas e esse projeto vai contemplar a infraestrutura de um condomínio industrial público em uma área da prefeitura mas, também, a revitalização e reforma do distrito já existente da Codin. É um projeto que vai levar para outras cidades importantes do Estado e é uma honra como secretário de Desenvolvimento poder, em nome do governador, atender a cidade de Campos e você, gerando emprego e renda para a sociedade fluminense", disse o secretário estadual.