Os interessados em adotar um animal podem comparecer à sede do órgão, de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, no bairro da Pecuária, ou ao Jardim São Benedito - Letycia Rocha - Divulgação / CCZ Campos

Os interessados em adotar um animal podem comparecer à sede do órgão, de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, no bairro da Pecuária, ou ao Jardim São Benedito - Letycia RochaDivulgação / CCZ Campos

Publicado 18/01/2022 11:36

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campos dos Goytacazes está em busca de um lar para cerca de 50 animais, entre cães e gatos, que atualmente estão no canil do órgão. Todos os animais, segundo o diretor do CCZ, Carlos Morales, estão aptos para adoção.

“Esses animais foram recolhidos em vias públicas e levados para o canil do CCZ, onde ficam à espera de um dono. Assim que são resgatados, eles passam pela avaliação de um veterinário para verificação de alguma doença infecciosa”, explicou Morales, destacando que todos são castrados, vacinados e vermifugados.



Ele disse que, entre os animais do canil, está um cachorro que foi resgatado nas águas do Rio Paraíba do Sul pelo 5° Grupamento de Bombeiro Militar (5° GBM), na última segunda-feira (10), quando o rio atingiu a cota de transbordo, que é de 10,40 metros. O animal, a pedido do Corpo de Bombeiros, está sob a tutela do CCZ. “O quadro de saúde do animal é bom. Caso o dono não apareça, ele será colocado para adoção”, afirmou Morales.



Os interessados em adotar um animal podem comparecer à sede do órgão, de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, no bairro da Pecuária, ou ao Jardim São Benedito. O Jardim passou a ser ponto fixo para a realização da vacinação antirrábica e feira de adoção de cães e gatos aos finais de semana, no horário das 9h às 17h. A pessoa deve ter idade mínima de 18 anos e apresentar originais e cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Outra exigência é a assinatura de um termo de responsabilidade, no qual o adotante se compromete a cuidar bem do animal.