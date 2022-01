Eventos marcam a programação do "Verão de Todos Nós", da Prefeitura de Campos em parceria com o Sesc-RJ - Letycia Rocha - César Ferreira

Publicado 18/01/2022 11:38

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Inaugurada no último domingo (16) em Campos, a Casa de Cultura Félix Caneiro, administrada pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), recebe nesta terça-feira (18), uma agenda de atividades diversificadas, levando entretenimento aos moradores e veranistas de Farol de São Tomé, marcando a programação do “Verão de Todos Nós”, da Prefeitura de Campos em parceria com o Sesc-RJ.

“A Casa de Cultura Félix Caneiro abrirá suas portas para receber uma oficina de Macramê do artesão Yuki Satou, com aulas às 10h e 16h. Entre 10h e 17h, teremos o projeto “Vem de Artesanato”, com uma exposição de criações de artesãos do município. Esperamos pelo público”, convida a presidente da FCJOL, Auxiliadora Freitas.

TENDA CULTURAL – Começou, nesta segunda-feira (17), a montagem a Tenda Cultural do “Verão de Todos Nós”. O espaço receberá uma intensa agenda de atividades, sempre de terça-feira a domingo. “Estamos com uma programação que buscará entreter todas as faixas etárias, nas próximas semanas. A volta da Tenda Cultural era um sonho antigo dos veranistas e, em 2002, o espaço está de volta”, anuncia a vice-presidente da FCJOL, Fernanda Campos.