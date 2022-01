Campos

Casa de Cultura Félix Carneiro tem atividades a partir desta terça-feira (18)

Oficina de Macramê do artesão Yuki Satou, com aulas às 10h e 16h abrem a agenda. Entre 10h e 17h, tem o projeto "Vem de Artesanato", com uma exposição de criações de artesãos do município

Publicado há 2 horas