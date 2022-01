Homem é detido após furtar celular em plataforma na Bacia de Campos | Campos | O Dia

Um agente de proteção da aviação civil da empresa INFRA reconheceu o produto no detector de metais e questionou o acusado sobre a procedência do smartphone, que assumiu o crime - Letycia Rocha - Divulgação/Polícia Civil

CAMPOS DOS GOYTCAZES - Um homem foi detido após furtar um aparelho celular em uma plataforma na Bacia de Campos neste domingo (16). O funcionário, que estava embarcado na plataforma de petróleo P-51, denunciou o furto do celular no sábado (15).

Ao desembarcar, no Heliporto do Farol de São Thomé, um agente de proteção da aviação civil da empresa INFRA reconheceu o produto no detector de metais e questionou o acusado sobre a procedência do smartphone, que assumiu o crime.

O homem, identificado como E.Q., foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP), ouvido e liberado. O caso segue sob investigação.