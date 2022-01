Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado (HFM) - Letycia Rocha - Reprodução/Internet

Publicado 18/01/2022 13:21

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Uma criança e um homem ficaram feridos após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (18) no centro de Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro bateu de frente com um poste no cruzamento das ruas dos Goytacazes com a 28 de março.

As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado (HFM).

Uma mulher, que também estava no automóvel, não se machucou.