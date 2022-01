Foto: César Ferreira - Por Letycia Rocha

Publicado 19/01/2022 15:11

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos Wladimir Garotinho participou, no início da tarde desta terça-feira (18), de reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com o secretário executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Vinícius Viana, e representantes de municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense, onde foram apresentados projetos que visam beneficiar importantes setores, como: turístico, econômico e agrícola, já para terem início neste ano.

Um dos projetos destacados pelo secretário foi o denominado “Caminhos do Açúcar”, com a destinação de recursos na ordem de R$ 17 milhões. O projeto contempla vários municípios, sendo especial para Campos dos Goytacazes, porque prevê a implantação de um verdadeiro “museu” resgatando a história dos áureos tempos da cana-de-açúcar, quando a região ganhou projeção no cenário econômico nacional, com mais de 15 indústrias de açúcar e álcool em operação.



O prefeito Wladimir aproveitou a oportunidade para falar sobre o Solar dos Ayrizes que, por uma determinação da Justiça, o município terá que restaurar o patrimônio sob pena de incorrer em improbidade administrativa e multa para o gestor, caso não cumpra a decisão. Ele sugeriu que o solar seja uma sede para o “Caminhos do Açúcar”, como uma referência até mesmo pela localização e por fazer parte da história da região.

“O projeto “Caminhos do Açúcar” tem tudo para ser desenvolvido neste solar, como uma sede histórica. A restauração do casarão já foi orçada e fica em torno de R$ 40 milhões, um recurso que não dispomos, mas que buscaremos ter para cumprir a decisão judicial e o projeto do Cidennf chega para agregar, nos acenando como mais uma instituição que unirá forças para que possamos restaurar as instalações e ainda ganhar um “museu” do açúcar onde teremos registrado épocas áureas que marcaram a história de Campos e demais municípios que viveram e exploraram economicamente a cana-de-açúcar”, destacou Wladimir.



Segundo o secretário do consórcio, o Solar dos Ayrizes vai entrar na elaboração do plano de investimento do “Caminhos do Açúcar” bem como o município será contemplado pelo programa Patrulha Mecanizada, que recupera estradas nas cidades que fazem parte do consórcio.

“Esta foi nossa primeira assembleia geral, na qual apresentamos importantes projetos para os municípios, otimistas com relação ao “Caminhos do Açúcar” e a possibilidade de ter o Solar dos Ayrizes como sede, ajudando no desenvolvimento turístico e econômico de toda a região”, disse Vinícius, completando que o consórcio hoje conta com 12 municípios, com mais dois com pedido de inclusão junto ao Cidennf.



Também participaram da reunião, além do prefeito e presidente da entidade, o secretário executivo, Marcelo Neves; prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio; prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba; vice-prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Otávio Amaral; prefeito de Italva, Léo Pelanca; prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler; prefeito de Macaé, Welberth Rezende; além do Assessor Especial de Relações Institucionais, Mauro Silva, e representantes das prefeituras de São Francisco de Itabapoana e Quissamã.